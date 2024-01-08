تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي عبر 6 مسارات

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وشھدت الجائزة ھذا العام وصول ما يقرب من 20 مشاركة إلى المرحلة النھائية، من إجمالي 2355 مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة في 6 مسارات إعلامية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة 90 جهة، كما بلغت المشاركات من القطاع الخاص وغير الربحي 65 جهة.
وحصدت وكالة الأنباء السعودية «واس» جائزة الصورة الفوتوغرافية عن عمل «صورة عن ألف تقرير»، فيما حصلت صحيفة إندبندنت العربية على جائزة المادة الصحفية عن عمل «الصحافة بلغة الإنفوجرافيك»، ونالت مبادرة سعوديون جائزة الأغنية الوطنية بعمل «ساهرون».
وحققت وزارة الحرس الوطني جائزة الفيديو الإبداعي عن عمل بعنوان «عيالي فداها»، فيما حصدت إذاعة الرياض جائزة المنتج الصوتي لبرنامج «بك نهتم»، وكانت جائزة المنتج التلفزيون من نصيب قناة السعودية عن برنامجها بعنوان «إرث».
وكرمت الجائزة عددا من الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات وھم؛ الشاعر خلف بن هذال العتيبي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وصانع القصص الرقمية حاتم الحسني، ووزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى عن «روائع الأوركسترا السعودية»، وشريك الجائزة الاستراتيجي برنامج تنمية القدرات البشرية.
الجائزة هذا العام:
- 20 مشاركة إلى المرحلة النهائية.
- 2355 مشاركة تقدمت للمنافسة.
- 6 مسارات إعلامية.
- 90 جهة شاركت في المسابقة.
- 65 جهة غير ربحية مشاركة.
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