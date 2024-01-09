تراند اليوم : أول تعليق لمسؤول أمني أمريكي حول سبب الانفجار الذي هز ولاية تكساس الأمريكية

صحيفة الخليج 365: كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن أسباب الانفجار الضخم الذي وقع خلال الساعات الماضية في أحد فنادق ولاية تكساس في أمريكا.

وذكرت أن المحققين أفادوا أن الحادث قد يكون سببه تسرب غاز طبيعي في أحد المطاعم الفندق التي تقوم بأعمال بناء.

وأضافت المصادر الأمنية أن رجال المطافي استنشقوا رائحة الغاز في موقع الحادث، لذلك يعتقدون أن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز الطبيعي.

وأشار موقع "سي إن إن" إلى أن الانفجار، أسفر عن إصابة شخصين وهم في حالة خطرة وتم نقلهم للمستشفى، بينما أصيب آخرون بجروح طفيفة.

كما أفادت المصادر أنه لا يوجد أي وفيات حتى الآن.