شكرا لقرائتكم خبر عن بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع حلول فصل الشتاء البارد، ابدأ رحلة فقدان الوزن بعناية، حيث أن أشهر الشتاء هي بالفعل الأفضل للاستمتاع بمختلف المأكولات، ومع ذلك، عليك التحقق من السعرات الحرارية التي تتناولها وحاول تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، دلل نفسك بدفء المشروبات الصحية التي تدعم روتين فقدان الوزن الخاص بك خلال فصل الشتاء.

فيما يلي 5 مشروبات ساخنة لإنقاص الوزن في الشتاء والتي تكون بمثابة رفاقك المبهجة خلال أيام الشتاء مما يحفزك لتحقيق أهداف اللياقة البدنية.

-​الشاي الأخضر

إن احتساء كوب واحد من الشاي الأخضر يجلب الدفء في الشتاء، ويقال إن هذا الشاي العشبي يحتوي على مركبات تساعد في تقليل الوزن بطريقة رائعة، يحتوي على إنزيمات ECGC والكافيين الذي يساعد في تكسير الدهون، استهلاك الشاي الأخضر يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك، ويدعم رحلة فقدان الوزن.

-ماء عسل بالليمون

يحتوي ماء العسل والليمون على فوائد معجزة لفقدان الوزن، أضف قطرتين من الليمون وملعقة كبيرة من العسل في الماء الدافئ، يعد تناول هذا المشروب الساخن في الصباح الباكر طريقة ممتازة للتحكم في الوزن، يقلل ماء العسل والليمون من الشهية وينظم حركة الأمعاء، الليمون هو مزيل طبيعي للسموم ودمجه مع العسل يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

-​ماء القرم

إن إضافة ملعقتين صغيرتين من بذور الكروم إلى الماء الدافئ يحسن عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على صحة الأمعاء، يساعد ماء الكروم في تقليل تناول السعرات الحرارية بعدة طرق، حاول دمج ماء الكروم مع روتين التمارين اليومي للحصول على أقصى قدر من فوائد فقدان الوزن.

-ماء الشمر

يقلل ماء الشمر من الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام في الشتاء، نقع بعض بذور الشمر في الماء طوال الليل وشرب الماء في الصباح، يحافظ على صحة الأمعاء ويعزز امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية، تناول ماء الشمر بانتظام يساعد في إدارة الوزن.

-شاي القرفة

الطريقة الطبيعية لإنقاص الوزن هي شرب شاي القرفة لدعم رحلة إنقاص الوزن، يتم تحضير هذا الشاي العشبي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من الليمون مع عود قرفة في الماء المغلي، إن احتساء هذا الشاي العشبي يساعد في التخلص من الوزن الزائد، يحرق الكولسترول السيئ لأنه غني بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

المصدر: timesofindia