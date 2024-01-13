شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تشترط مصادقة السفارات لقبول فحوصات الزواج بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الصحة، على اشتراط مصادقة نتائج “الفحوصات المخبرية” من قبل السفارات والقنصليات السعودية في الخارج للمقبلين على الزواج، في حال وجود أحد الطرفين أو كلاهما خارج المملكة.

وشددت على أن يقوموا بإجراء الفحوصات المخبرية للأمراض المشمولة ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي: (ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد الفيروسي ب/ج، ونقص المناعة المكتسبة HIV)، في مركز طبي معترف به.

‏وأوصت وزارة الصحة، المقبلين على الزواج بضرورة إجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ليتسنى لزوجي المستقبل التخطيط لحياتهم بشكل أفضل، لافتة إلى أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، حيث يمكنهم إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى.