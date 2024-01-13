5 مبادرات مائية تحمي الحياة البحرية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تلاقت أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي حددتها الأمم المتحدة مع رؤية 2030،كان برنامج التحول الوطني منطلقاً لتنفيذ وتطبيق رؤية السعودية 2030 التي نصت على توليد فرص عمل متنوعة واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل والإسهام في تنمية الاقتصاد. وتواصل "مكة" في تقاريرها التي بدأتها تقديم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،وذلك من خلال الهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء،حيث تدعم التوجهات الدولية والإقليمية لحماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، وتسعى إلى تحسين البيئة البحرية لأهميتها في التنمية وتعزيز الأمن الغذائي كما اعتمدت استراتيجيات وسياسات تحد من العبث أو التهاون في المنظومة البحرية ومنها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي للمملكة عام 2005،الهادفة إلى ضمان المحافظة على التنوع الأحيائي وتنميته،ودراسة الوضع الراهن للتنوع الأحيائي والتهديدات التي تواجهه وسبل المحافظة عليه وتنميته.

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