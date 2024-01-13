من على سرير المستشفى.. شاهد مها الحملي تروي تفاصيل حادث انقلاب سيارتها في رالي دكار

كشفت سائقة الرالي السعودية، مها الحملي، عن تفاصيل إنقاذ حياتها بعد حادث انقلاب سيارتها في رالي دكار 2024 المقام في المملكة.

ونشرت مها صورة لها وهي مستلقية على سرير المستشفى وتضع طوقًا طبيًا حول رقبتها لتطمئن متابعيها على صحتها. وأوضحت أنها تعرضت لحادث انقلاب قبل نهاية المرحلة السادسة من السباق، وتمكن المتسابق السعودي هاني النومسي من إنقاذها وإخراجها من السيارة قبل وصول الإسعاف.

وقد تم نقلها بواسطة مروحية من موقع الحادث في الصحراء إلى المستشفى. وتلقت الحملي العلاج في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، حيث يتم معالجة رضوض طفيفة لا تشكل خطورة على حياتها. يشار إلى أن رالي دكار بدأ في 5 يناير وسيستمر حتى 19 يناير، ويشارك فيه سائقون عالميون بجانب السائقين السعوديين، بينهم مها الحملي التي اضطرت للانسحاب من السباق بسبب الحادث.

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