ضبط 1296 مخالفة بمنشآت الجوف التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، وصالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي، خلال نوفمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 1296 مخالفة، ومصادرة وإتلاف نحو 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدا تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.
كما أنهت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة.
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