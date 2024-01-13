خبراء دوليون يناقشون طرق الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة التراث غدا بمحافظة جدة «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه»، بمشاركة متخصصين دوليين لمناقشة الدراسات الخاصة بهذا التراث، ومناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على معالم التراث المغمور بالمياه، فيما سيكرم خلال الفعالية رواد المجال والباحثون.

وتسعى الهيئة من خلال المؤتمر إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتركيز على مشاريع المسح والتنقيب للمواقع التراثية المغمورة بالمياه، واكتساب وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الذي لا يتجزأ من التبادل الثقافي المنبثق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية المملكة 2030م، واستنادا إلى ما أعلن عنه وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، في الاجتماع الثقافي المشترك لوزراء الثقافة في 2020م، من إنشاء مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي.

ويتضمن المؤتمر 4 جلسات حوارية تستضيف فيها الهيئة نخبة من الباحثين والمُتحدثين من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة عدد من المحاور.

وتستضيف الهيئة خلال المؤتمر الذي ستبث جلساته عبر قناتها بمنصة يوتيوب، المشاركين من مجموعة دول عربية وعالمية.

4 محاور للنقاش بالمؤتمر: