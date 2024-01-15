شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تشير إلى الإصابة بخشونة الرقبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يشعر المصابون بخشونة الرقبة، عند الاستيقاظ من النوم صباحًا بألمًا وتصليبا، إلى جانب تصلب الكتفين واليدين، وقد يصاحبها تنميل الأطراف العلوية، كما تسبب أيضًا صعوبة الحركة والقيام بالأنشطة الاعتيادية وفقاً لموقع healthdirect.

قد يعاني البعض الخشونة نتيجة عوامل عدة، على رأسها تقدم العمر، والجلوس بطريقة خاطئة، أو تغيرات الطقس البارد إلى جانب التعرض لإصابات الرقبة، أو معاناة بعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب المفاصل والروماتيزم ،وتسبب تآكل وتلف الغضاريف التي تغطي الفقرات مع مرور الوقت.



علامات خشونة الرقبة:



الشعور بالاجهاد:

يشعر بعض المصابين بألم فى الرقبة وأثناء الحركة

وذلك بسبب تأثيرها في العضلات التي قد تفقد قوتها وقدرتها على أداء المهام، مما يؤدي إلى خشونة الرقبة.

صعوبة النوم:

جميع المصابين قد يشعروا أن الآلام الشديدة الناتجة عن خشونة الرقبة قد تمنعهم من النوم، وتزيد الإرهاق لديهم.

الدوخة:

تعد الدوخة أحد أهم الأعراض الشائعة لدى مصابي الخشونة، إضافة إلى الدوار والإرهاق الشديد.

ألم الاذن:

قد تسبب خشونة الرقبة مضاعفات في الجسم ويشعر البعض بألم في الأذن، حيث ارتبط حالات خشونة الرقبة في الفقرات العنقية العلوية.



الشعور بالتنميل:

تسبب خشونة فقرات الرقبة تنميل الأصابع واليدين، وتؤثر ضغط الفقرات على الأعصاب المحيطة الموجودة في هذه المنطقة، ويمكن أن يتفاقم هذا الشعور في أثناء الجلوس بوضعية واحدة لفترات طويلة، أو عند تحريك الرأس والرقبة فجأة.