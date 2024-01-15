السعودية | لأول مرة.. جامعة الملك عبدالعزيز تسمح للطلاب باختيار الدراسة في أكثر من تخصص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأت جامعة الملك عبدالعزيز، ولأول مرة في السعودية، في تنفيذ مبادرة ” الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً”، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ومجلس شؤون الجامعات.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.

تنويع الخطط الدراسية

كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.