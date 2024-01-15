"دينيس ": الهلال سيضاعف راتب رينان لودي 3 أضعاف راتبه الحالي مع أولمبيك مارسيليا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 4:41 مساءً

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن صفقة انتقال البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى الهلال قد تمت وأن المتبقي فقط الإعلان . وأفاد الصحفي "سيبستان دينيس" أن لودي أصبح للهلال ، إذ سينتقل إلى النادي السعودي مقابل 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو مكافآت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأشار الصحفي الذي يعمل في "footmercato" إلى أن اللاعب البرازيلي الذي يعيش ساعاته الأخيرة مع أولمبيك مرسيليا، سيتضاعف راتبه على الأقل 3 أضعاف راتبه الحالي مع النادي الفرنسي. ويرتبط رينان لودي البالغ من العمر 25 عاماً، بعقد مع أوليمبيك مارسيليا حتى 2028، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادماً من أتلتيكو مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة ،وبفارق 7 نقاط والنصر أقرب منافسيه.

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