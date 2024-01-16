شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. انخفاض الحرارة بثلاث مناطق وضباب بالسواحل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة.

ورجّح التقرير تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان ، عسير والباحة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم#الثلاثاء 2024/1/16م

ولمزيد من التفاصيلhttps://t.co/9xSOsnfFPu#شتاء_المملكة #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/cPvJH12kWv— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) حالة الطقس المتوقعة اليوم #الثلاثاء 2024/1/16م

ولمزيد من التفاصيل ⤵️ https://t.co/9xSOsnfFPu#شتاء_المملكة #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/cPvJH12kWv — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 16, 2024



أجواء البحر



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الشمالي و الجنوبي و من متر إلى مترين على الجزء الأوسط.

ولفت إلى أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

