شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية في دافوس.. سدايا تستعرض جهودها في المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز مكانة المملكة

منتدى عالمي للمدن الذكية

استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها في المدن الذكية في معرض السعودية الرقمية المنعقد على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الحاليّ.وشاهد زوار المعرض جهود سدايا في المدن الذكية المتمثلة في المنصة الوطنية للمدن الذكية Smart C، وإدارة المدن الذكية، وما تحتويه المنصة من مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغّلين في مراقبة مستوى الخدمات بهدف رفع مستوى جودة الحياة.بالإضافة إلى المؤشرات الاستراتيجية والتحليلات المتقدمة، ونماذج المحاكاة التي تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.وتهدف (سدايا) من هذه المشاركة، إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإظهار ما وصلت إليه من تقدم في هذا المجال في غضون أعوام معدودة، تصدّرت فيها أعلى مستويات المؤشرات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وحققت مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جعل المملكة من أعلى الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه "سدايا" إلى إطلاق أول منتدى عالمي للمدن الذكية بالمملكة العربية السعودية، خلال يومي 12 و 13 فبراير المقبل، بمشاركة 80 متحدثًا من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود) بمدينة الرياض.وتستهدف سدايا تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.