اخبار السعوديه

برئاسة المملكة.. وزير الخارجية يشارك في جلسة "الاستثمار في السعودية" بدافوس

0 نشر
واس - دافوس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. وزير الخارجية يشارك في جلسة "الاستثمار في " بدافوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة برئاسة المملكة بعنوان "الاستثمار المتنوع والمبني على الابتكار في المملكة العربية السعودية"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وبحثت الجلسة رحلة التنوع والتحول الاقتصادي المستمرة وغير المسبوقة التي تعيشها المملكة، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

السعودية في دافوس

قدمت الجلسة لمحة عامة عن جهود المملكة المتسارعة في بناء الأسس اللازمة للمرونة الاقتصادية طويلة المدى، والنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، ودور الإصلاحات التنظيمية في تحفيز الاستثمارات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا