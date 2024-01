شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. وزير الخارجية يشارك في جلسة "الاستثمار في السعودية" بدافوس والان نبدء بالتفاصيل

جرى خلال الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه العمل الدولي متعدد الأطراف، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الثقة في النظام العالم#اليوم | #المملكة_في_دافوس 🇸🇦 | @KSAMOFA



للمزيد: https://t.co/B3YTS64HLw pic.twitter.com/LbSxrHNtTz — صحيفة اليوم (@alyaum) January 17, 2024

السعودية في دافوس

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة برئاسة المملكة بعنوان "الاستثمار المتنوع والمبني على الابتكار في المملكة العربية السعودية"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وبحثت الجلسة رحلة التنوع والتحول الاقتصادي المستمرة وغير المسبوقة التي تعيشها المملكة، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)قدمت الجلسة لمحة عامة عن جهود المملكة المتسارعة في بناء الأسس اللازمة للمرونة الاقتصادية طويلة المدى، والنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، ودور الإصلاحات التنظيمية في تحفيز الاستثمارات.