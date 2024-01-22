شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات و4 شروط.. كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

ادخل على منصة أبشر، ثم اختر "خدمات" من تبويب "خدماتي". اختر المرور . اختر "الاعتراض على المخالفات المرورية ".





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لتقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيا، يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوما من تاريخ تسجيلها . لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة . عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد . يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات، وذلك لكل سنة هجرية.

الدمام - شريف احمد - تُسهل منصة أبشر استخدام الحق في الاعتراض على المخالفات المرورية، إذ يجب عليك الاستعلام بشكل دوري لمعرفة الغرامات المستحقة، وتقديم اعتراضك على المخالفات غير المستحقة.وحددت المنصة، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، طريقة وشروط تقديم اعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، والتي تتم في عدة خطوات.لكن لتستطيع الاعتراض على مخالفاتك المرروية يوجد بعض الشروط