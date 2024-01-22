تراند اليوم : أول إجراء من وزارة الدفاع العراقية تجاه الضابطين العراقيين الذين ظهروا في مقطع فيديو أحدهما يصفع الآخر

- 1/2
- 2/2
٢٠٢٤٠١٢٢_١٧٣١٠٢-COLLAGE
صحيفة الخليج 365: أكد مصدر أمني عراقي أن الضباط الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهم بالسجن سنة وطردهم من الجيش.
وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة ما حدا به بالبكاء.
وكانت وزارة الدفاع العراقية، أصدرت الأحد، بيانا، جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ103 أعوام من البطولات والتضحية".