تراند اليوم : أول إجراء من وزارة الدفاع العراقية تجاه الضابطين العراقيين الذين ظهروا في مقطع فيديو أحدهما يصفع الآخر

صحيفة الخليج 365: أكد مصدر أمني عراقي أن الضباط الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهم بالسجن سنة وطردهم من الجيش.

وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة ما حدا به بالبكاء.