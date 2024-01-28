السعودية | بالإخلاء الطبي.. نقل مواطنة من المغرب تعرَّضت لوعكة صحية لاستكمال علاجها في أرض الوطن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالإخلاء الطبي.. نقل مواطنة من المغرب تعرَّضت لوعكة صحية لاستكمال علاجها في أرض الوطن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت السفارة السعودية في المغرب نقل مواطنة تعرّضت لوعكة صحية بطائرة الإخلاء الطبي من الرباط إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها في أرض الوطن.
وقالت السفارة: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي السبت 2024/01/27م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، بنقل مواطنة سعودية إلى أرض الوطن بعد تعرُّضها لوعكةٍ صحية استدعت نقلها لاستكمال علاجها في المملكة.