السعودية | بالإخلاء الطبي.. نقل مواطنة من المغرب تعرَّضت لوعكة صحية لاستكمال علاجها في أرض الوطن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالإخلاء الطبي.. نقل مواطنة من المغرب تعرَّضت لوعكة صحية لاستكمال علاجها في أرض الوطن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت السفارة السعودية في المغرب نقل مواطنة تعرّضت لوعكة صحية بطائرة الإخلاء الطبي من الرباط إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها في أرض الوطن.