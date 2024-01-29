العاصمة المقدسة.. بدء تطبيق مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

وأوضحت الأمانة أن المخالفات الواردة في جزئية أبراج الجوال الثابت والمتنقل تمثلت في إنشاء برج جوال أو هوائي بدون ترخيص أو مخالف لما رُخص له، وهي بمثابة مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها من 10.000 إلى 50.000 ريال، واشتراك المقاول في البناء للبرج المقام بدون ترخيص وهي مخالفة جسيمة أيضًا تتراوح غرامتها من 5000 إلى 40.000 ريال، ووضع عربات متنقلة ومحولات كهربائية بدون ترخيص وهي مخالفة جسيمة كذلك وتصل غرامتها من 2000 ريال إلى 10.000 ريال، ووجود تسربات ديزل وغيرها من مولدات أبراج الاتصالات وهي مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 1000 ريال إلى 5000 ريال؛ في حين تأتي المخالفات غير الجسيمة الواردة في هذا الجدول والمتعلقة بأبراج الجوال الثابت والمتنقل؛ في عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج، وعدم الالتزام بالارتفاع النظامي للأبراج، وعدم الالتزام بالمساحة المرخصة للأبراج؛ حيث يتم التنبيه على مرتكبي هذه المخالفات ومن ثم يتم تغريمهم إذا لم يتم تصحيح المخالفة.