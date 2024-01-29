انت الان تتابع سرعتها 40 - 49 كم/ساعة.. رياحٌ شديدة على الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله- من رياح شديدة على منطقة الباحة، ومحافظات: العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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