شكرا لقرائتكم خبر عن 779 منشطًا دعويًا نفذتهم "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، خلال شهر رجب لهذا العام 1445هـ، (779) منشطًا دعويًا، تنوعت بين دروس علمية وكلمات وعظية ومحاضرات توعوية ودورات علمية، أقيمت في جوامع ومساجد المنطقة.



جاء ذلك في تقرير صادر عن الفرع، أوضح أن هذه المناشط تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف إلى نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، تحقيقاً لرسالتها في الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.