شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تعلن القبول المباشر للطلاب الفائزين في ”تايسف 2024“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل عن قبول جميع طلبة المملكة الفائزين بـ 9 جوائز عالمية في المعرض الدولي العلمي ”تايسف 2024“ بمدينة تايبيه بشكل مباشر في جميع تخصصاتها، دون أي شروط أو قيود، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإنجازهم المشرف الذي يرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية.

وأوضحت الجامعة أن تلك المبادرة تأتي تثميناً منها لتميزهم العلمي عالمياً، داعية لهم بمستقبل واعد ومزيد من التفوق والتميز في خدمة الوطن.

من جانبه، أكد وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا الدلامي، أن الجامعة حرصت على تكريم هؤلاء الطلاب المتميزين من خلال قبولهم مباشرة في جميع التخصصات المتاحة، وذلك تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.

وأوضح الدكتور الدلامي أن جامعة الملك فيصل تضم 15 كلية تقدم 56 تخصصاً متنوعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الطبية والهندسية والإدارية، مشيراً إلى أن جميع هذه الكليات ستكون متاحة للطلاب الفائزين.

وأشار إلى أن الجامعة ستقيم برنامجاً خاصاً للطلاب المتميزين يتضمن التعرف على الكليات والبرامج المتاحة، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي للتعرف على المنطقة الشرقية.

وأعرب الدكتور الدلامي عن ثقته بأن هؤلاء الطلاب سيكونون قادة ورواداً في المجتمع، وأنهم سيسهمون بشكل فاعل في تحقيق تطلعات الوطن.

يُشار إلى أن طلاب المملكة وطالباتها قد حققوا إنجازاً علمياً وطنياً مشرفاً بحصولهم على 9 جوائز عالمية في ”تايسف 2024“، وهو ما يؤكد على تميزهم وإبداعهم في مختلف المجالات العلمية.