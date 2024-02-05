بالصور: المعهد النسائي بالأمن العام يستعرض الفصيل الصامت في جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

يُقدم المعهد النسائي بالأمن العام عرضًا استثنائيًا لـ “الفصيل الصامت” في جناح وزارة الداخلية (مقدام) بمعرض الدفاع العالمي 2024.

ويُقام المعرض في مدينة الرياض من 4 إلى 8 فبراير 2024 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله.

ويُعرض “الفصيل الصامت” مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية، مُبرزًا دقة إتقان المرأة في أداء الحركات.

وتُشارك وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية.

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