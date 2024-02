شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفتح أفاقًا جديدة لتصدير منتجات الزراعة إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، توقيع أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي، تعزيزاً لدخولها قطاع التصدير الزراعي عالميًا، وفتح آفاقًا جديدة لتصدير المنتجات السعودية إلى هولندا والسوق الأوروبي.وتهدف الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق، نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي تماشيا مع رؤية السعودية 2030. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)جاء توقيع الاتفاقية بحضور وكيل الوزارة للزارعة المهندس أحمد العيادة والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ونائب الرئيس لتمكين المصدرين بهيئة الصادرات السعودية ياسر السبالي، حيث يتم إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية الزجاجية، مع تحقيق أعلى معايير المحافظة على المياه والاستدامة.ووقعت الاتفاقية مع إحدى كبرى شركات التسويق الهولندية؛ لتصدير الخضراوات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي، وتشمل الطماطم، وطماطم "شري" والفلفل، نظراً للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء؛ لرفع مستويات الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الزراعية.يُشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط ورؤية "البيئة"؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي عالميًا، وضمن إطار الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية؛ للتوسع في إنشاء البيوت المحمية لبناء إنتاج زراعي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.وتنتج المملكة العديد من الخضروات والفواكه، ومنها إنتاج أكثر من (600) ألف طن من البطاطس بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت (80)%، وأكثر من (650) ألف طن من الطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تفوق (67) %، وأكثر من (365) ألف طن من البصل بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت الـ (44) %، وما يزيد عن (1.7) مليون طن من التمور بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى (122) %، إضافة إلى العديد من المنتجات التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي بالمملكة لأكثر من (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في سلاسل المنتجات بمختلف المناطق في أسواق المملكة كافة.