شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": تحمل الدولة رسوم المدخلات الزراعية يعزز قدرات المنتجين والان نبدء بالتفاصيل

خفض تكاليف الإنتاج

الدمام - شريف احمد - ثمَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.وأكدت الوزارة، أن الخطوة تسهم في تنمية المحتوى المحلي وتطوير القطاع الزراعي من خلال دعم الاستثمارات عبر تحمل الدولة للرسوم الجمركية لعدة أصناف والتي تتضمن معدات وآلات بعض المشاريع على سبيل المثال لا الحصر الدواجن، الألبان، الزراعية والحيوانية والسمكية، ومستودعات الحفظ والتبريد، والزيوت المستخدمة لها، إضافة إلى مدخلات الإنتاج كالبذور والأسمدة ومدخلات إنتاج الأعلاف المركبة وغيرها من البنود التي أوضحتها القائمة. This is a Twitter Status تفتح أفاقًا جديدة لتصدير منتجات This is a Twitter Status بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أوضحت الوزارة، أن خفض تكاليف الإنتاج من خلال تحمل جزء من التكلفة، يعزز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكنها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب المساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.