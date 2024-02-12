تراند اليوم : شركة "مصادر الجزيرة "تحصل على شهادة الأيزو في الأمن المجتمعي.. والكشف عن أبرز المعلومات عنها

صحيفة الخليج 365-خاص:تستمر حكاية الإبداع الخلاق في الإدارة الشاملة والرؤية السليمة لدى إدارة شركة مصادر الجزيرة التجارية لتجارة الجملة والتجزئة للمقطورات والصهاريج وقطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمملكة ، ممثلة بشخص الأستاذ وائل اليوسفي الرئيس التنفيذي للشركة.

وخصوصا عندما تضع هذه الإدارة في حسبانها معيار الأمن المجتمعي ونظام إدارة استمرارية الأعمال، والذي يهدف إلى ضمان حماية الشركة من المخاطر المرتبطة بالتوقف عن العمل بسبب الاضطرابات أو الكوارث غير المتوقعة.

الحوادث التخريبية

عادة ما تؤدي الحوادث التخريبية التي يتعرض لها قطاع الأعمال والتجارة إلى خسائر كبيرة وانهيار مخاطر البيانات وعدم النجاح في تقديم خدمات العملاء العادية، وتفاديا لمثل ذلك سعت إدارة شركة مصادر الجزيرة إلى اعتماد أنظمة الأمن المجتمعي وإدارة استمرارية الأعمال لتحصل الشركة بموجب ذلك على شهادة 22301 ISO ، والتي تؤسس وتنفذ وتعمل وتراقب وتراجع وتحافظ وتحسن استمرارية أعمال الشركة في مختلف الظروف. الأمن المجتمعي

المقصود بالأمن المجتمعي والضمان الاجتماعي هو الدفاع عن مجتمع الشركة ضد التطورات أو التهديدات لوجودها وترتبط مسألة الضمان الاجتماعي مباشرة بالهجمات على هويات المجتمعات أو الشركات.

إن ضمان استمرارية العمل والثقة الاجتماعية يعني القدرة على ضمان استمرارية العمليات التجارية على مستوى محدد ومقبول مسبقًا بعد الأحداث التي يمكن أن تعطل أنشطة أو خدمات الإنتاج المقدمة. المخاطر

قد تكون المخاطر متمثلة بالكوارث الطبيعية (مثل الزلازل أو الفيضانات أو ضربات البرق أو العواصف) أو الأزمة الاقتصادية أو تعطل نظام الكمبيوتر أو حتى الاضطرابات والنزاعات أو حتى العوامل التي تقاطع استمرارية العمل مثل غياب موظف رئيسي ترك الوظيفة.

المهم هو أن الأنشطة في مثل هذه الحالات يجب أن تنفذ على مستوى محدد مسبقًا تلبية احتياجات العملاء والتعامل مع الموردين والارتباط بمختلف الجهات المعنية دون تعريض أحد للخطر.

وبذلك تحرص إدارة شركة مصادر الجزيرة على أن تكون مستعدة للأحداث التي تؤثر في الوظائف والعمليات الحيوية للشركة، وأنها تكتسب القدرة على الاستجابة لهذه الأحداث كما هو مخطط لها واختبارها مسبقًا وفقا لعمل مؤسسي متكامل .

المزايا