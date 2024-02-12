رئيس جامعة الملك خالد يشهد الحفل السنوي لوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية

شهد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الاثنين، حفل اللقاء السنوي لوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية والجهات التابعة لها لاستعراض منجزات عام 2023م، وذلك بمقر مركز الأعمال، وبحضور عدد من مسؤولي الجامعة والموظفين وشركاء الجامعة ورجال الأعمال والمستثمرين.

وشدد السلمي خلال كلمته التي ألقاها على دور وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية المهم والمهام المنوطة بها من خلال تنمية إيرادات الجامعة، وتعزيز الاستثمار الأمثل لأصول الجامعة، وتعزيز ريادة الأعمال والشراكة المجتمعية، وقال "ما شاهدناه جزء يسير من المنجزات التي تحققت والتي نسعى جميعًا إلى مضاعفتها خلال الأيام القادمة بإذن الله".

وأضاف السلمي "نؤكد أنه من المهم أن تتضافر جهود الجميع لمواصلة النجاح بشكل مستمر والإسهام في تحقيق أهداف الجامعة وخدمة شباب وشابات الأعمال بالمنطقة".

من جانبه شكر وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي معالي رئيس الجامعة على حضوره ومشاركة الوكالة احتفالها باللقاء السنوي، وقال الحديثي "لو لا فضل الله ثم الدعم اللامحدود الذي حظيت به الوكالة من قبل معاليكم لما تحقق لنا ما شاهدناه اليوم، وكلنا أمل أن نشاهد منجزات الجامعة بشكل عام ووكالة الأعمال والشراكة المجتمعية على وجه الخصوص بشكل متواصل ومستمر"، وأضاف "لعل إنشاء مركز الأعمال خلال هذه المرحلة كان أحد الإنجازات التي تحققت كونه أحد الممكّنات المهمة للوكالة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة والتي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجهات وزارة التعليم واستراتيجية تطوير منطقة عسير".

وتابع الحديثي "الحمد لله نشاهد اليوم مركزًا متقدمًا يقود الأعمال الريادية والاستثمارية والتطوعية على الوجه المطلوب".

واختتم الحديثي كلمته بالشكر لمنسوبي الوكالة على عملهم الدائم والدؤوب وسعيهم لتحقيق أهداف استراتيجية الوكالة والجامعة مطالبًا الجميع بالمزيد من التميز.