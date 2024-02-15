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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

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واس - وارسو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية؛ تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وذلك ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، و عبوات حليب الأطفال، بوزن اجمالي 72 طناً، وذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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