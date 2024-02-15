شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية؛ تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وذلك ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، و عبوات حليب الأطفال، بوزن اجمالي 72 طناً، وذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.