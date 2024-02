شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 5 آلاف طالب.. تفاصيل الدفعة الخامسة من "مبرمجي ذكاء المستقبل" والان نبدء بالتفاصيل

مبرمجو ذكاء المستقبل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس 29 فبراير 2024.ومن المقرر أن ينطلق البرنامج لهذه الدفعة يوم السبت 2 مارس 2024 (عن بعد)، مستهدفاً 5 آلاف طالب وطالبة في المملكة من أصل 30 ألف لجميع الدفعات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يستهدف البرنامج تطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملاً على موضوعات (مقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة السيارات الذكية، تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية)، وتقدّم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يومياً، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من "سدايا" ووزارة التعليم.ويعد البرنامج من مبادرات "سدايا" الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.