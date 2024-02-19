شكرا لقرائتكم خبر عن "المهارات والمحاكاة" بجامعة الأميرة نورة يختتم ورشة في طب طوارئ الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

سيناريوهات وأساليب التعليم بالورشة

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز المهارات والمحاكاة الطبي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، "الورشة السابعة لعمل المهارات الأساسية لطب طوارئ الأطفال"، بحضور نخبة من الخبراء والمشتركين من 22 مركزًا تدريبيًا، ومستشفى حول المملكة.وتضمَّنت ورشة العمل، على مدى ثلاثة أيام، التدريب بالمحاكاة، والدمى الطبية، واستخدام قولبة الإصابات للتدريب العملي، مشتملة على عدة محطات عملية وسيناريوهات محاكاة، في مجالات: مهارة الخياطة الأساسية، وإدارة مجرى الهواء التنفسي، والعظام والجبائر.وشملت ورشة العمل نخبة متخصصة في طوارئ الأطفال، وجراحة عظام الأطفال، والتخدير، وجراحة التجميل والحروق، والأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة 64 مدربًا ومتحدثًا، إضافة إلى 14 شركة طبية مختلفة.يُذكر أنَّ ورشة العمل معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وتمنح 24 ساعة تطوير مهني مستمر، إضافة إلى كونها متطلبًا في زمالة طب طوارئ الأطفال، وطب الأطفال، وزمالة الطوارئ.وتأتي "الورشة السابعة لعمل المهارات الأساسية لطب طوارئ الأطفال" ضمن جهود مركز المهارات والمحاكاة الطبي للمساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، في تعزيز المخرجات التنافسية، وبناء منظومة صحية متكاملة تستشرف متطلبات المستقبل.