تراند اليوم : فاقت التوقعات.. دراسة حديثة تحسم الجدل وتكشف الآثار الجانبية الخطيرة للقاحات كورونا

صحيفة الخليج 365: كشفت الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات (GVDN)، دراسة بيانات ضخمة، شملت 99 مليون شخص في 8 دول، عن الآثار الجانبية للقاحات مختلفة لـ "كوفيد-19"، والتي فاقت التوقعات.

حالة عصبية

ووفق موقع" RT بالعربي" فقد بحثت الدراسة، التي نشرت بالمجلة الطبية Vaccine، في 13 حالة عصبية ودموية وقلبية.

عضلة القلب

وأفاد فريق البحث، أن هناك زيادة في حالات التهاب عضلة القلب والتهاب التامور (التهاب كيس القلب "كيس ثنائي الجدار يحتوي على القلب وجذور الأوعية الكبيرة") بين أولئك الذين أخذوا جرعات لقاح "فايزر" (BNT162b2) وموديرنا (mRNA-1273).

التهاب الدماغ

كما نتج عن لقاح موديرنا معدلات أعلى من التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (ADEM، التهاب وتورم في الدماغ والحبل الشوكي)، مع حدوث 7 حالات مقارنة باثنين متوقعين في غضون 42 يوما من الجرعة الأولى.

الجرعات الثلاث

وأشار الباحثون إلى تراجع إشارات الأمان الخاصة بالتهاب عضلة القلب باستمرار بعد الجرعات الثلاث الأولى من جرعة mRNA.

التهاب التامور

وظهرت كذلك إشارات التهاب التامور بعد الجرعتين الأولى والرابعة من mRNA-1273، كما لوحظت أيضا بعد الجرعة الثالثة من لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا"(ChAdOx1).

جلطة الدماغ

وكشفت الدراسة عن 69 حالة ملحوظة لتخثر الجيب الوريدي الدماغي (CVST، نوع من جلطة الدم في الدماغ) مقارنة بـ 21 حالة متوقعة لدى متلقي لقاح ChAdOx1.