شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون البلدية: يوم التأسيس ذكرى تحيي فينا الفخر والاعتزاز بتاريخ أمجادنا والان نبدء بالتفاصيل

نحتفي بـ 3 قرون، ساد فيها العز

وبنيت ركائز دولة عظيمة بقادتها، غنية بشعبها، زاهرة بخيراتها، مُعتزة بثقلها الديني، فخورة بإرثها التاريخي ثقيلة بميزانها الاقتصادي والسياسي حتى أضحت أمام الأمم دولة عظيمة يتصل ماضيها المجيد بحاضرها المشرق.#يوم_التأسيس pic.twitter.com/FgbXmsPpx1 — ماجد الحقيل (@majedhogail) February 22, 2024

نماء وازدهار

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".وقال: "إن ذكرى يوم التأسيس تُعد مصدر اعتزاز وفخر بتاريخ أمجادنا، نستذكر فيه بطولات مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، مفتخرين بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. وبنيت ركائز دولة عظيمة بقادتها، غنية بشعبها، زاهرة بخيراتها، مُعتزة بثقلها الديني، فخورة بإرثها التاريخي ثقيلة بميزانها الاقتصادي والسياسي حتى أضحت أمام الأمم دولة عظيمة يتصل ماضيها المجيد بحاضرها المشرق.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— ماجد الحقيل (@majedhogail)وأضاف : "تُؤكد هذه الذكرى الراسخة ارتباط أبناء الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره، وتبين العمق التاريخي لهذا الوطن وما تحقق على أيدي أئمته وملوكه ورجاله المخلصين، وتبرز مكانة المملكة وثقلها الإقليمي والدولي الذي وصلت إليه في الوقت الحاضر".واختتم كلمته بالاعتزاز والفخر بما تشهده المملكة من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية وسياسية إذ تسير بخطى متسارعة لتعزز من مكانتها وتحقق النماء والازدهار لأبنائها ، وتسعى لإبراز مكانتها التاريخية وعنايتها بتراثها الأصيل وعمقها الحضاري.