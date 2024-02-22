وزير الشؤون البلدية: يوم التأسيس ذكرى تحيي فينا الفخر والاعتزاز بتاريخ أمجادنا

نحتفي بـ 3 قرون، ساد فيها العز

وبنيت ركائز دولة عظيمة بقادتها، غنية بشعبها، زاهرة بخيراتها، مُعتزة بثقلها الديني، فخورة بإرثها التاريخي ثقيلة بميزانها الاقتصادي والسياسي حتى أضحت أمام الأمم دولة عظيمة يتصل ماضيها المجيد بحاضرها المشرق.#يوم_التأسيس pic.twitter.com/FgbXmsPpx1