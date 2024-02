شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الشرقية.. أمطار على حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال مستمرة في الهطول.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. This is a Twitter Status لـ "This is a Twitter Status": هذه الفترة تمثل الأيام الأخيرة من فصل This is a Twitter Status، والذي يعتبر فترة انتقالية بين فصلي الشتاء والربيعللتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).