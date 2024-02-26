تراند اليوم : بالفيديو.. وليد الفراج يكشف عن العقوبة المتوقعة على رونالدو بسبب حركته "المشينة" أمام الشباب.. وموعد صدور القرار

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي وليد الفراج عن العقوبة المتوقع تطبيقها على لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بسبب الحركة غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب.

اجتماع لجنة الانضباط

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" :"نادي الشباب الآن يجهز شكوى لتقديمها إلى لجنة الانضباط، وأتوقع لجنة الانضباط ستعقد اجتماعاً لاتخاذ قرار قبل مباراة النصر المقرر إقامتها الخميس القادم".

موعد صدور القرار

وتابع :" أتوقع القرار سيصدر الثلاثاء أو الأربعاء وإذا طبق على رونالدو نفس المادة التي طبقت على طارق حامد لاعب نادي ضمك سيتم إيقافه مباراتين وهي مباراة الخميس ومباراة النصر مع الرائد".

قرارات مبنية على الناقل الرسمي

وأوضح، عادة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لا تتخذ قرارات بناء على لقطات مرئية، ودائما اللقطات التي تتخذ بها تكون من الناقل الرسمي.

مفترق طرق وقال، اللي صار اليوم في ملعب نادي الشباب ليس فيديو واحد أو اثنين أو ثلاثة، وأصبحنا الآن في مفترق طرق، ويمكن تجاوز الأمر، ولكن مستعد أعطيك 20 جانب سلبي للقفز على هذا الموضوع، وأولها ستفقد المسابقة مصداقيتها أمام الرأي العام، وتعزز من عشاق المؤامرة الذين يرون أن هناك أندية تحصل على معاملة أفضل، ولجنة الانضباط شو ما سوت لن تستطيع ترقيع الموضوع، وإذا كانت رابطة الدوري للمحترفين حريصة على أن تصل إلى الحقيقة من السهل جدا عبر عربة الناقل. يجب أن يعلم أين يلعب وأردف، رونالدو مكسب للتسويق السعودي وشكل إضافة لنادي النصر والمسابقة، ولكن وصلنا للحظة أن اللاعب يجب أن يعلم أين يلعب، أنت مو تلعب في الدوري الأمريكي الترفيهي اللي يلعب فيه ميسي، أنت تلعب في دوري أنفق عليه مبالغ ضخمة، فهناك مشروع ضخم للكرة السعودية. وواصل، في هذا الموقف وضع الرجل كل الأجهزة الرقابية والعقابية داخل الرابطة وفي دوري روشن أمام مفترق طرق، وإذا كان دوري محترف حقيقي أم لا ، وبالتالي القرارات التي ستتخذ في هذه الواقعة إذا ثبتت هي التي ستؤسس موقف عدالة كامل. مدرج العائلات وأردف، ما حدث لقطة من كل الزوايا، والموقع الذي صدرت فيه هذه الحركة يقال أنه مدرج العائلات يعني "أنيل". مسؤولية نادي النصر وأضاف، نادي النصر عليه مسؤولية كبيرة أنه يفهم رونالدو هو وين يلعب، خاصة أنه قام بالكثير من التصرفات التي تضره وتضر النادي،