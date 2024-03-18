شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في تايلند، اليوم الاثنين، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، بفندق سيام أنانتارا بالعاصمة التايلندية.

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، والملحق الديني بالسفارة المكلف ماجد بن محمد الضعيان، ورئيس البرلمان التايلندي وان محمد نور ماهتا، ونائب شيخ الإسلام الشيخ شريف سي جرونيج، والأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي سؤرين بلاريه، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، والشخصيات الإسلامية البارزة. مستفيدي برنامجي خادم الحرمين الشريفين ويستفيد من برنامجي خادم الحرمين الشريفين قرابة 55 ألف شخص، حيث احتوت إجمالي التوزيعات على 10 أطنان من التمور.

ونقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني، لجميع الحضور في كلمته خلال التدشين، تحيات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الجميع أبدى سعادتهم بمناسبة تدشين البرنامجين، كما طلبوا نقل تهنئتهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذا الشهر الفضيل. ونوه السفير السحيباني بجهود المملكة التي وصلت مساعداتها وتبرعاتها للمسلمين في أصقاع العالم في مثل هذه المواسم الفضيلة.

