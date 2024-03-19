18 ألف جولة للتأكد من وفرة الأغذية في رمضان

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وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي لرصد عدد المخالفات في أسواق النفع العام، أن الفرق الفنية الميدانية، نفذت خلال الفترة من 22 إلى 26 شعبان الماضي، 8,211 جولة في مدن ومحافظات المملكة بجميع المناطق، رصدت من خلالها 198 مخالفة، وأصدرت 535 إنذارًا، مبينة أن جميع المخالفين ستتم إحالتهم للجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجولات التفتيشية شملت، عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعدم توفير ماكينة الدفع الالكتروني، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، بالإضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ممارسة الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأعمال البيع والشراء، ووجود حالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
الجولات حسب المناطق:
- منطقة الرياض 2,647
- منطقة القصيم 1,188
- المنطقة الشرقية 1,166
- المدينة المنورة 800
- مكة المكرمة 766 جولة
- منطقة عسير 575 جولة
- منطقة جازان 466 جولة
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