القيادة تهنئ سوبيانتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى برابوو سوبيانتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد ــ أيده الله ــ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

تهنئة سمو ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى برابوو سوبيانتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
