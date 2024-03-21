شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ سوبيانتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى برابوو سوبيانتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد ــ أيده الله ــ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
تهنئة سمو ولي العهدوبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى برابوو سوبيانتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية إندونيسيا.
