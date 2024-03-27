شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة. وزير الخارجية وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.

وشهد الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.