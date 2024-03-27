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إطلاق اسم ولي العهد على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم"

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم ولي العهد على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة الإخبارية، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على مستشفى عدن، بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم".
وأوضحت "الإخبارية" أن ذلك يأتي تقديرا وعرفانا بما قدمته المملكة من دعم سخي. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم"This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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