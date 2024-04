شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم ولي العهد على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم" والان نبدء بالتفاصيل

تقديرا وعرفانا بما قدمته المملكة من دعم سخي..



إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم"#الإخبارية pic.twitter.com/GmGiWs0ZsP — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) March 27, 2024

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة الإخبارية، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على مستشفى عدن، بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم".وأوضحت "الإخبارية" أن ذلك يأتي تقديرا وعرفانا بما قدمته المملكة من دعم سخي. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم" — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)