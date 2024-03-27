إطلاق اسم ولي العهد على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم"

تقديرا وعرفانا بما قدمته المملكة من دعم سخي..



إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن بمناسبة ذكرى "عاصفة الحزم"#الإخبارية pic.twitter.com/GmGiWs0ZsP