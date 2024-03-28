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وزير الطاقة يبحث التعاون في العمل المناخي مع وزير البيئة الأذري

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في جدة، اجتماعًا مع مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان، رئيس المؤتمر التاسع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، الذي سيُعقد في شهر نوفمبر، من هذا العام، في العاصمة الأذربيجانية؛ باكو.
وناقش الوزيران، خلال اللقاء، فرص العمل والتعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي، وكذلك العمل المُشترك لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

التغير المناخي

كما استعرضا جهود ومبادرات المملكة في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرتي " الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، وغيره من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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