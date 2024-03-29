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تراند اليوم : بالفيديو: رئيس جمعية خيرية: حصلنا على فتوى بجواز إرضاع طفل الإيواء

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صحيفة الخليج 365: كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية حسين بحري ، عن حصول الجمعية على فتوى بجواز الإرضاع بدون حمل ، وأصبحت الأسرة الحاضنة لديها الحق في استخراج صك ولاية على الطفل

وقال خلال لقاء مع برنامج " الليوان": حصلنا على فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء أنه " إذا در صدر المرأة بالحليب وأرضعت الطفل 5 رضعات مشبعة تكون أما له بصرف النظر عن المسببات " ،ونطرح هذه الفتوى لكل راغب بالاحتضان .

صك الرضاعة

وتابع: وحتى نؤكد الجانب الشرعي الديني ، نستخرج صك يوثق رضاعة من المحكمة وينص أن فلانة أمه بالرضاعة ، بشهادة 4 سيدات من موظفات الجمعية .

صك ولاية للأسرة الحاضنة على الطفل

وواصل:ويتبع صك الرضاعة استخراج صك ولاية للسيدة التي أرضعت الطفل وأصبحت ولية أمره ، ويحق للأسرة السفر مع الطفل ومسؤولون عنه في المدرسة ، وصارت الولاية للأسرة الحاضنة باعتبار أمه بالرضاة وصك الولاية.

وأضاف: ما نسلم الطفل للأسرة إلا ما يكون عنده بطاقة هوية أنه سعودي وتم ضمه لمنظومة أبشر وأي منظومة وثائقية وما يكون عنده أي مشكلة بالوثائق.

الرضاعة عن طريق الأقارب

وأردف: الرضاعة ممكن تتم ليس فقط عن طريق التحفيز ، وممكن أيضا أن تتم عن طريق الأقارب ، فأخت الزوجة إذا أرضعته صار فيه قرابة .

وأختتم حديثه : وأننا في الوداد نؤيد أن تقوم المرأة بإرضاع الطفل لأنه بهذا يصير فيه رابط قوي وهناك دراسات تتكلم عن انتقال الخلايا الجذعية من الأم إلى الطفل ، وبالتالي الرابط يصير قوي جدا بين الأم الحاضنة والطفل وصار ولدها بالرضاعة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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