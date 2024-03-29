تراند اليوم : بالفيديو: رئيس جمعية خيرية: حصلنا على فتوى بجواز إرضاع طفل الإيواء

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية حسين بحري ، عن حصول الجمعية على فتوى بجواز الإرضاع بدون حمل ، وأصبحت الأسرة الحاضنة لديها الحق في استخراج صك ولاية على الطفل

وقال خلال لقاء مع برنامج " الليوان": حصلنا على فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء أنه " إذا در صدر المرأة بالحليب وأرضعت الطفل 5 رضعات مشبعة تكون أما له بصرف النظر عن المسببات " ،ونطرح هذه الفتوى لكل راغب بالاحتضان .

صك الرضاعة

وتابع: وحتى نؤكد الجانب الشرعي الديني ، نستخرج صك يوثق رضاعة من المحكمة وينص أن فلانة أمه بالرضاعة ، بشهادة 4 سيدات من موظفات الجمعية .

صك ولاية للأسرة الحاضنة على الطفل

وواصل:ويتبع صك الرضاعة استخراج صك ولاية للسيدة التي أرضعت الطفل وأصبحت ولية أمره ، ويحق للأسرة السفر مع الطفل ومسؤولون عنه في المدرسة ، وصارت الولاية للأسرة الحاضنة باعتبار أمه بالرضاة وصك الولاية.

وأضاف: ما نسلم الطفل للأسرة إلا ما يكون عنده بطاقة هوية أنه سعودي وتم ضمه لمنظومة أبشر وأي منظومة وثائقية وما يكون عنده أي مشكلة بالوثائق.

الرضاعة عن طريق الأقارب

وأردف: الرضاعة ممكن تتم ليس فقط عن طريق التحفيز ، وممكن أيضا أن تتم عن طريق الأقارب ، فأخت الزوجة إذا أرضعته صار فيه قرابة .

وأختتم حديثه : وأننا في الوداد نؤيد أن تقوم المرأة بإرضاع الطفل لأنه بهذا يصير فيه رابط قوي وهناك دراسات تتكلم عن انتقال الخلايا الجذعية من الأم إلى الطفل ، وبالتالي الرابط يصير قوي جدا بين الأم الحاضنة والطفل وصار ولدها بالرضاعة.