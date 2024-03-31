شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فائزًا في المسابقة الرمضانية بخيرية حزم أم الساهك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُوّجت جمعية حزم أم الساهك الخيرية 30 فائزًا في المسابقة الرمضانية التي أطلقتها منذ بداية الشهر الفضيل 1445 هجرية، والتي شارك فيها واستقطبت 566 متسابقًا، وتدور فصول وأسئلة المسابقة بين دفتي كتاب ”لأنك الله“. تعميق القيم الإسلامية أكد رئيس مجلس الإدارة ظافر القحطاني أن المسابقات الرمضانية الهادفة تُعدّ أمرًا محببًا لدى الكثير من الناس في شهر رمضان المبارك، لما لها من دور في تعميق القيم الإسلامية في النفوس وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة، والتشجيع على القراءة والاستنباط في ميادين العلم والمعرفة، والتوجه إلى البحث العلمي، وتنمية المواهب والقدرات الاستنباطية.



وأشار إلى أن جمعية حزم أم الساهك الخيرية حرصت على إطلاق المسابقة الرمضانية الكبرى التي استقطبت 566 مشاركًا من مختلف الأعمار ومن الجنسين.

ولفت إلى أن الإجابة على أسئلة المسابقة اشترطت قراءة كتاب ”لأنك الله“، وهي رحلة إلى السماء السابعة، وهو كتاب يقع في حوالي 192 صفحة، يتحدث عن بعض أسماء الله الحسنى، كما أنه يحتوي على توجيه لطيف للإنسان كيف يجب أن يعيش حياته على الوجه الصحيح، وإن الكتاب مناسب لجميع فئات الناس. هدايا المسابقة وبين القحطاني أن جوائز المسابقة اعتبرت هدايا عينية قيمتها أكثر من 20 ألف ريال، منها جوالات، ثلاجات، أفران، مكيفات، أطقم ذهب، وغيرها من الجوائز. وقد بلغ عدد الفائزين 30 فائزًا.

وأوضح القحطاني أن المسابقة استقطبت 20 متطوعًا، الذين تقدمت لهم الجمعية بالشكر والتقدير على جهودهم المبذولة في إنجاح المسابقة.

تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية، وتحفيزهم على البحث العلمي، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الاستنباطية.

