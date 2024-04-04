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السعودية | وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني أوجه التعاون في مجالات التعليم العام والجامعي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، السفير البريطاني لدى المملكة السيد نبيل كرمبتون؛ لمناقشة مشاركة معاليه المرتقبة في مؤتمر (Great Futures) الذي سيعقد في الرياض في شهر مايو القادم، كما تناول اللقاء أوجه التعاون في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي، وبحث الفرص المستقبلية بين البلدين.

وتناول اللقاء ملف ابتعاث الطلبة وتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا، إلى جانب التبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار التعليمي في المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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