السعودية | “أمانة المدينة المنورة” تنفّذ أعمال تطهير وتعقيم 6461 موقعاً في مختلف أحياء المدينة المنورة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “أمانة المدينة المنورة” تنفّذ أعمال تطهير وتعقيم 6461 موقعاً في مختلف أحياء المدينة المنورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6461 موقعاً في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.
وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33,3333 لتراً من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ 963 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنور.