السعودية | “أمانة المدينة المنورة” تنفّذ أعمال تطهير وتعقيم 6461 موقعاً في مختلف أحياء المدينة المنورة

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33,3333 لتراً من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ 963 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنور.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع