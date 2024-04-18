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السعودية | “أمانة المدينة المنورة” تنفّذ أعمال تطهير وتعقيم 6461 موقعاً في مختلف أحياء المدينة المنورة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6461 موقعاً في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33,3333 لتراً من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ 963 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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