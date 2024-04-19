السعودية | مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ترأس رئيس جامعة جازان المكلف الدكتور محمد بن حسن أبو راسين مجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي 1445هـ، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله حمد البسام، وأعضاء مجلس الجامعة.

ووافق المجلس على التحول من نظام الفصول الدراسية الثلاثة إلى نظام الفصلين الدراسيين من العام الجامعي القادم 1446هـ، كما أقر المجلس تعيين (23) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، على رتبة أستاذ مساعد، وعلى رتبة محاضر، وابتعاث واستمرار وانتقال وتمديد بعثة (22) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والموافقة على طرح فصل صيفي للعام الجامعي 2023/2024م الموافق 1445هـ، والموافقة على ضوابط وشروط القبول العامة والخاصة للطلبة السعوديين للعام الجامعي 2024 /2025م الموافق 1446هـ، والموافقة على الشروط والأعداد المقترحة للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2024 /2025م الموافق 1446هـ، والموافقة على أعداد القبول المقترحة في برامج الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 2024 /2025م الموافق 1446هـ.