السعودية | الأمير فهد بن جلوي يتوج الفائزين في أشواط سباق الهجانة بكأس العُلا للهجن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أشواط سباق الهجانة ” رجال – سيدات “، وسط سيطرة سعودية بفوز 16 من أصل 18 متوجاً، وذلك في اليوم الأول من منافسات النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن على أرض ميدان العُلا للهجن.

وكتبت الهجانة ريم الحربي عبر المطية “عوف” أسمها كأول هجانة سعودية تتوج بالمركز الأول في سباقات الهجانة، حيث ظفرت بلقب الشوط السادس، والذي بلغ مسافته (2 كيلو متر) وسط مشاركة 22 هجانة من 11 دولة، بتوقيت بلغ 3:14.141 دقائق.

وفي منافسات الرجال، ظفر الهجان عزيز الحويطي عبر المطية “غرابة” بلقب الشوط الأول والتوقيت الأفضل في سباق الهجانة والبالغ مسافته (5 كيلومترات)، وذلك بتوقيت 9:28.460 دقائق، وحصل الهجان سليمان البلوي على المركز الثاني، والهجان رواف الطقطقي ثالثاً.

وحقق الهجان سالم القحطاني المركز الأول في الشوط الثاني، والهجان باسم الحويني ثانياً، وعيد الهجني ثالثاً، وفي الشوط الثالث الهجان فارس الجهني الأول، وخالد الحويطي ثانياً، وبدر الحويطي ثالثاً، وفي الشوط الرابع الهجان سالم الجهني أولاً، والهجان العماني راشد العمري ثانياً، ومستور الجهني ثالثاً، وفي الشوط الخامس سليمان الجهني حقق المركز الأول، وفواز العطوي جاء ثانياً، وعبد الله العمراني ثالثاً.