تراند اليوم : كان النساء يتغطين بحجابهن عند مشاهدة التلفاز.. شاهد: قصة بدايات التليفزيون وبناء برجه الشهير في الرياض

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير إعلامي لبرنامج " وتد" المذاع على قناة الإخبارية ، قصة بدايات بث التليفزيون في المملكة وبناء برجه الشهير في الرياض ، وردة فعل المواطنين والنساء في بداية بثه .

بداية بث التليفزيون في الرياض

وقال الإعلامي عبدالله العمراني في التقرير : أنه لأول مرة بدأ بث التليفزيون بمدينة الرياض بتاريخ 17 يوليو عام 1965 م ، وكان بالأبيض والأسود على الشاشة الصغيرة لا يزيد البث في اليوم عن الساعة .

وتابع: واعتبره البعض ضيف غريب عن مجتمعهم حيث امتنعوا عن اقتنائه داخل بيوتهم ، ومن الطرائف التي صاحبت بدايات ظهور التليفزيون أن النساء كن يتحجبن عن المذيع لأنه بنظرهم شخص غريب .

تحجب النساء أمام التليفزيون

وعرض التقرير لقاء قديم للإعلامي الراحل " خالد اليوسف" ، وقال " العجيب في الأمر أن النساء في ذلك الوقت خاصة كبيرات السن كن يتحجبن عن التليفزيون يعتقدن أن المذيع يشاهدهن ، وكانت والدتي رحمها الله لا تتغطى عني لأني لست غريب عنها ، لكن الآخرين هي وجاراتها يتغطون عنهم ".

وأوضح العمراني : أن بداية تليفزيون الرياض كانت في مبنى مؤقت يقع على امتداد عمرو بن العاص الذي عرف لاحقا بشارع التليفزيون في حي الوشام بوسط الرياض . وكان عزل سقفه للأصوات ضعيف جدا حيث يٌسمع صوت الطائرة بوضوح في الاستوديو حين مرورها فوق المبنى ، وعند نزول المطر يضطر المذيع أن يخبر الجمهور بأنهم الآن يسمعون صوت المطر يهطل فوق سقف الاستديو .

بداية البث الملون

واستكمل: وبعد فترة وجيزة أصبح التليفزيون عنصر رئيسي من عناصر التكوين المجتمعي ووسيلة للاستمتاع بالمرامج المختلفة من دينية وثقافية ومسلسلات عربية وغير عربية ، ومنوعات ومباريات رياضية ، والذي زاد جاذبيته هو بداية البث الملون في أكتوبر عام 1976 م .

واستطرد: وتم إنشاء مجمع التليفزيون في الرياض عام 1982 م ، ليشمل البث جميع أنحاء المملكة ، ويعتبر من أضخم المشاريع الحضارية بمدينة الرياض بتكلفة بلغت 1200 مليون ريال ويحتوي على مبنى برج البث الذي يبلغ ارتفاعه 170 م ، وصٌمم بشكل هندسي جذاب وعلى هيئة جوهرة زجاجية يمكن من خلالها رؤية جميع معالم الرياض .