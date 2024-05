شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طفل.. مقتل امرأة وإصابة 29 في قصف أوكراني على مدينة روسية والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، أن كييف شنت هجوما جديدا على المدينة.وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا، بينهم طفل، في قصف نفذته القوات المسلحة الأوكرانية.ونشر الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تيليجرام للرسائل قائلا: "تعرضت مدينة بيلجورود ومنطقة بيلجورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية".This is a Twitter Status تطلق 8 صواريخ و70 قنبلة على مناطق أوكرانيةThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقبل يومين كانت قررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية.ويأتي هذا في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للغزو واسع النطاق الذي شنته روسيا ضدها منذ أكثر من عامين.