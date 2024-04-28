شكرا لقرائتكم خبر عرض الأبحاث الصحية للمبتعثين السعوديين في أيرلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الملتقى الثاني السنوي للأطباء السعوديين في أيرلندا «صناعة إيقاع النجاح»، الذي تنظمه رابطة الأطباء السعوديين في أيرلندا، بحضور القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة في أيرلندا، عبدالسلام المشيطي. وخلال الافتتاح، أكد الملحق الثقافي بالسفارة، الدكتور عبدالعزيز الفهيد، أهمية إقامة هذه اللقاءات لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بتبادل الخبرات والثقافات العلمية بين الأطباء والطلاب.

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الأبحاث الصحية للمبتعثين السعوديين في أيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.