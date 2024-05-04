تراند اليوم : شاهد.. صانع محتوى يكشف معنى المثل "إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه"

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، معنى المثل :" إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه".

وقال خلال مقطع فيديو:"تم اختيار الجمل بالذات لأنه عنده قدرة على التحمل والصبر على الشدة". وتابع :"الرجل مهما كان عنده كرم، وقوة وشجاعة إلا أنه بعض الأحيان يتعرض إلى الشدائد التي قد يتحملها وبعض الأحيان قد يتعرض إلى بعض ظروف الحياة التي تكون قاسية وقد تضعفه مما يعرضه لألسنة السفهاء والضعفاء خلقا الذين يستغلون أي فرصة عشان ينالون منه بسبب حقدهم وحسدهم".

وأضاف:" قالوا إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه كناية عن الأعداء الذين يستغلون أدنى فرصة ضعف لهذا الشخص عشان يهاجمونه بحياته أو بسمعته وبعض الناس للأسف يميل بميزان هواه، ولكن بالنهاية لا ترمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة".