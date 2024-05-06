السعودية | حرس الحدود يشارك في التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 7” لتعزيز الأمن البحري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود في التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر -7” للدول المطلة على البحر الأحمر إلى جانب أفرع ‎القوات المسلحة مُمثَّلة بالقوات البحرية والبرية والجوية، وقوات من الدول الصديقة والشقيقة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

ويهدف التمرين إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية بتطبيق فرضيات تُحاكي بيئات قتالية مختلفة، كالحرب الإلكترونية، والتصدي للهجوم بالزوارق السريعة، وحماية خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة التهريب والقرصنة، والهجرة غير الشرعية.